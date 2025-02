Unsere Themen:

Raumfahrt

Mission PRIME-1: Gibt es knapp unter der Mondoberfläche Wasser?

David Beck





Gesundheit

Ärzteverbände: ePA-Testphase läuft mit vielen Problemen

Martin Gramlich im Gespräch mit Jakob Scholz, Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe





Pharmazie

Individuell dosiert, frisch gedruckt: Medikamente aus dem 3D-Drucker

Daniela Remus





Technik

Computertechnik der Zukunft aus Stuttgart: photonische Computerchips

Frank Wittig





Gesellschaft

Gewalt gegen Frauen - Studie untersucht frauenfeindliche Gruppierungen im Netz

Constanze Alvarez

Musikliste:

1.

Sticks and stones

Bella's Bartok



2.

The moon is made of gold

Rickie Lee Jones



3.

Cumbia peninsula

Calexico



4.

Kettenkarussell

Dota Kehr



5.

Surfin' at night

Joo Kraus



6.

Yo wè

Dowdelin



7.

Wir sind nichts und müssten alles sein

Joachim Franz Büchner Band