Politikwissenschaft

Wie Wahlen, Erwartungen und politische Ansichten sich verändern

Martin Gramlich im Gespräch mit Prof. Thorsten Faas, Freie Universität Berlin



Politik

Demokratie wird aus Kompromissen gemacht - nur wie?

von Michael Lang



Ukraine-Krieg

Internationale Forschung weitgehend ohne Russland - mit zwei Ausnahmen

von Franziska Ehrenfeld



Rohstoffe

Kobalt und Co: Wie China sich die Rohstoffe im Kongo sichert

von Benjamin Eyssel



Artenschutz

Tierisches Geoengineering: Regenwürmer, Biber & Co gestalten unseren Planeten

von Jutta Henkel



Musiktitel:



1.

How glad I am

Alexander Stewart



2.

Det la¨cker

Dina Ögon



3.

Meet me halfway

Dekel



4.

Guru

Júníus Meyvant



5.

Mister

Sonja Kandels



6.

Howl with me

Dope Lemon