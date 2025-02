Impuls vom 21.2.2025

Unsere Themen:

Umwelt

Deutschland hält erstmals alle EU-Grenzwerte für saubere Luft ein

Sabine Stöhr





Verhaltensbiologie

Die Regeln des Schwarms: Was verraten uns die Augenbewegungen von Fischen?

Stefan Troendle im Gespräch mit Oliver Deussen, Informatiker und Schwarmforscher der Universität Konstanz





Medizin

Zahnseide gegen Herzinfarkt

Nele Rößler





Medizin

Isolations-Mobil für schwerkranke Kinder

Sybille Seitz





Verhaltensbiologie

Mäuse leisten Erste Hilfe

Frank Wittig





Rubrik: Meldungen der Woche - Fleißige Biber ersparen Tschechien 1,3 Millionen Euro

Musikliste:

1.

I believe in miracles

Say She She



2.

Im Fluss

Buntspecht



3.

Miroir miroir

Jaune Toujours



4.

Silent invasion

Cocotá



5.

Changing

Adar Alfandari



6.

Le temps

Gasandji



7.

After you've gone

Frank Sinatra



8.

Animal

Lump