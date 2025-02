Unsere Themen:

Astronomie

James-Webb-Teleskop soll bei Asteroiden-Abwehr helfen

Stefan Troendle im Gespräch mit David Beck, ARD-Wissenschaftsredaktion





Kraftstoffe

Die Ablenkungsmanöver bei E-Fuels

Von Sabine Stöhr





Gesundheit

Massenentlassungen bei US-Gesundheitsbehörde CDC - Impfprogramme in Gefahr?

Von Anne Schneider





Medizin

FDA lässt neuartiges Schmerzmittel in den USA zu

Von Irina Kliagina





Artenschutz

Vom Aussterben bedroht: Wie Südafrika um seine Pinguine kämpft

Von Stephan Ueberbach

Musikliste:

1.

Barbara

Nathan Johnston & The Angels Of Libra





2.

Bombom

Peixe e Limão





3.

Wisst ihr noch?

Florian Paul & Die Kapelle Der Letzten Hoffnung





4.

Can't get out of this mood

Samara Joy





5.

Little David play on your harp

The legend of Sugarbelly





6.

Faya Layla

El mutakallimûn





7.

Freak

Jeremy Loops





8.

Kota bandung

Nusantara Beat