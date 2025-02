Unsere Themen:

Gesundheit

Wie sinnvoll sind Kombipräparate?

Von Thomas Samboll





Medizin

Entspannung mittels VR-Brille hilft vor Herz-OP

Von Frank Wittig





Raumfahrt

Vier Jahre "Perseverance" auf dem Mars - Das hat der Rover geleistet

Stefan Troendle im Gespräch mit Uwe Gradwohl, ARD-Wissenschaftsredaktion





Wissenschaft

Löschen von Forschungsdaten - US-Wissenschaftler retten Datenschätze vor Trumps Dekreten

Von Anna Dannecker





Artenschutz

Modellprojekt: KI könnte Aale an Rhein und Mosel schützen

Von Christian Altmayer

Musikliste:

1.

Felt better alive

Peter Doherty



2.

Est-ce que tu me suis?

Jacky Terrasson feat. Camille Bertault



3.

Don't you worry

Queen Willow



4.

Old devil moon

Dodie



5.

Manchmal musst du dich zum Trocknen in den Wind hängen

Helgen



6.

Forever seven

Ulita Knaus



7.

Liquid Air

Sophie Hunger