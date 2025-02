Unsere Themen:

Gesellschaft

Gibt es einen Zusammenhang zwischen Migration und Kriminalität?

Robin Schäfer





Politik

Die Bildungs-Strategien der Neuen Rechten

Anja Braun





Raumfahrt

So kann ein Astronaut mit amputiertem Bein im All eingesetzt werden

Stefan Troendle im Gespräch mit David Beck, ARD-Wissenschaftsredaktion.





Gesundheit

Mit Hust- und Nies-Videos Abwehrkräfte stimulieren

Thomas Samboll





Haustiere

Hundefutter aus dem Labor kommt in England auf den Markt

Franziska Hoppen





Zoologie

Explosionsgefahr: Toter Pottwal vor Sylt entdeckt

Michael Lang





Musikliste:



1.

The end of a gun

Ghost Woman



2.

You don't know what love is

Irit Dekel feat. Eldad Zitrin



3.

Atomized

Andrew Bird



4.

The star

Nice Biscuit



5.

May I please rest my head upon your shoulder

Nic van Graan



6.

Granito de arena

El Balcón



7.

La mer

Charles Trenet