Unsere Themen:

Technik

20 Jahre Youtube

BmE von Reinhard Spiegelhauer





Medizin

Krebs bei Kindern: Strategien für mehr Medikamente

BmE von Veronika Simon





Zoologie

Gefährdete Koalas in Australien

Jochen Steiner im Gespräch mit Dr. Thomas Kölpin, Direktor Wilhelma.





Archäologie

Das Luxusbad: Ausgrabungssensation in Pompeji

BmE von Stefan Troendle





Ägyptologie

Musikarchäologin aus Rheinland-Pfalz spielt Liebeslieder aus dem alten Ägypten

BmE von Michael Lang





Rubrik: Meldungen der Woche

Musikliste:

1.

I'm satisfied

Elling, Kurt



2.

Einfach zu abgelenkt

Dota



3.

Bended light

Rahill



4.

A me me piace o' Blues

Pino Daniele



5.

Return to sender

Kendall Lujan



6.

Smoke on the water

Pat Boone



7.

Morbleur, sambleur!

Les Poules à Colin