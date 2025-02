Unsere Themen:

Gesundheit

Ausgepafft: Frankreich verbietet Einweg-E-Zigaretten

BmE von Kai Rienäcker





Medizin

Camp-Hill-Virus hat Spitzmäuse in den USA infiziert

Stefan Troendle im Gespräch mit dem Virologen Prof. Bodo Plachter, Uniklinik Mainz.





Umwelt

Ausgekämmte Hundehaare voller Pestizide bedrohen Vögel im Nest

BmE von Jenny von Sperber





Psychologie

"Icks" - Was plötzliche Abtörner in uns auslösen

BmE von Julia Nestlen





Straßenbau

Schlaglöcher, die sich selbst kitten - in Großbritannien bald Realität?

BmE von Franziska Hoppen

Musikliste:

1.

Song for a sign

Talkline



2.

Dans la Merco Benz

Benjamin Biolay



3.

Dropping keys

Allysha Joy



4.

You Louisiana Man

Rhiannon Giddens



5.

Immer noch Liebe in mir

Element Of Crime



6.

Concorde

Melby