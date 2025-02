Unsere Themen:

Gesundheit

Start der Pollensaison

BmE von Nele Rößler





Klimawandel

Klima-Risiko-Index 2025 wird vorgestellt

BmE von Markus Meyer-Gehlen





Bildung

So viel Digitalisierung verträgt der Schulunterricht

Stefan Troendle im Gespräch mit Schulpädagogin Prof. Dr. Britta Klopsch, Karlsruher Institut für Technologie (KIT).





Mobilität

Was brauchen wir im Verkehr und was planen die Parteien?

BmE von Susanne Henn





Recycling

Wie Fahrradhelme aus Bioplastik wiederverwertet werden können

BmE von Louisa Guy





Gesellschaft

Doku-Tipp: Die Seenotretter

BmE von Norbert Kuntze

