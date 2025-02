Unsere Themen:

Demographie

Wie zuverlässig sind Wahlumfragen?

Jochen Steiner im Gespräch mit ARD-Wissenschaftsredakteur Pascal Kiss





Medizin

Klinische Studien zu Xenotransplantation erlaubt

BmE von Anja Braun





Künstliche Intelligenz

Die chinesischen KI-Tiger

BmE von Eva Lamby-Schmitt





Technologie

Tag des europäischen Notrufs

BmE von Frank Wittig





Physik

Studie: Die perfekten Nudeln allo Cacio e Pepe

BmE von David Beck

Musikliste:

1.

Sonny the strong

Gaz Coombes



2.

Water and salt

Claire Martin



3.

Sweet smile

Eels



4.

Found out

This Is The Kit



5.

You're all I got

The Lumineers



6.

Jaywalker

Andy Shauf



7.

La prima estate

Erlend ye