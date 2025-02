Unsere Themen:

Wahlforschung

RPTU Landau erforscht Reaktion auf TV-Duell beim Publikum

BmE von Pascal Kiss





Verkehr

Deutschlandticket: Brauchen wir es für die Mobilitätswende?

BmE von Florian Zinner





Paläontologie

Mit Steinzeitausrüstung durch den schwedischen Winter

Jochen Steiner im Gespräch mit Paläotechniker Markus Klek





Künstliche Intelligenz

KI-Gipfel in Paris

BmE von Julia Borutta





Bildung

Grundbildungszentren in BW ziehen erste Bilanz

BmE von Knut Bauer





Ernährung

Lecker? EU erlaubt UV-behandeltes Mehlwurmpulver in Lebensmitteln

BmE von Nina Kunze

Musikliste:

1.

Ich mach's auf

Raketenumschau



2.

A moment

Adja Fassa



3.

The rope

Jonathan Jeremiah



4.

Patchwork girlfriend

Punch Brothers



5.

I've got me

Joanna Sternberg



6.

Jump

Anna Hauss



7.

Let's Go Back

Jungle