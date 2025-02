Klimakrise

Kommentar: Expertenrat für Klimafragen appelliert an Politik

Kommentar von Janina Schreiber



Geologie

Erdbeben in Santorini: Wie groß ist die Gefahr?

Von Moritz Pompl + 2 OT von Seismologe Joachim Ritter (KIT)



Umwelt

Reisen in die Antarktis: Diese Folgen hat Tourismus am Südpol

Jochen Steiner im Gespräch mit Rita Fabris, Umweltbundesamt





Politikwissenschaft

Regieren ohne Mehrheit - funktioniert das in Deutschland?

Von Anja Braun



Biologie

Milben überleben Millionen Jahre ohne Sex

Von Veronika Bräse







Musikliste:





1.

Ar ôl y glaw

Carwyn Ellis & Rio 18



2.

Running

Fredrik Svabø



3.

Sweet my ear

Jembaa Groove feat. K.O.G.



4.

Autumn song

Laura Veirs



5.

Truth lies low

Andrew Bird



6.

What can we do?

Hannah Williams & The Affirmations