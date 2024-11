Unsere Themen:

Gesundheit

Resilienzforschung: Wie wir mit Trump, Krieg und Regierungskrise lernen umzugehen

BmE von Christian Altmayer





Podcast

Drei Jahre "Fakt ab!" - das waren die Höhepunkte

Martin Gramlich im Gespräch mit Fakt ab!-Host Aeneas Rooch





Gesundheit

Milchkonsum könnte bei Frauen zu Herzkrankheiten führen

BoE von Frank Wittig





Ernährung

Spaniens Schweinefleisch-Industrie: Europameister - aber auf Kosten der Tiere?

BmE von Milena Pieper





Verkehr

Die "fliegende" Fähre von Stockholm

BmE von Sofie Donges





Rubrik: Meldungen der Woche

Musikliste:

1.

Poutji?

Salt



2.

Hey clockface / How can you face me?

Elvis Costello



3.

Cachaça

Gabriel da Rosa



4.

Agnes

Anna B Savage



5.

Im toten Meer

Das Kitsch



6.

Mboka moko

Juanita Euka



7.

Concorde

Melby



8.

Come to my door

José James