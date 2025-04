Die Themen heute:

Gesundheit

Erhöhtes Demenzrisiko 9/11 Ersthelfer: Studienautor dachte erst an Erhebungsfehler

Charlotte Voß





Statik

Wie lässt sich die Sicherheit von Brücken verbessern?

Martin Gramlich im Gespräch mit Dr. Ronald Schneider, Bundesinstitut für Materialforschung (BAM)





Technologie

Funktionskleidung für Häuser: Fassade sammelt Regenwasser und kühlt

Susanne Henn





Bildung

Wie ist das Ausbildungsjahr in BW und RLP gestartet?

Jutta Kaiser





Technik

Deutscher Zukunftspreis: Die Nominierten stehen fest

Jenny von Sperber



Musikliste:



1.

John, take me with you

JW Francis



2.

Season to season

Dekel



3.

Até Que Eu gosto de vocȇ

Haroldo Bontempo



4.

Autumn song

Laura Veirs



5.

Nightvision

Being Dead



6.

Esa paz

Axel Krygier



7.

Nothing I do

Jamie Cullum