Musikliste:



1.

Josephine

Lukas Meister





2.

Nouvelle York

Camille Bertault





3.

The importance of being idle

Oasis





4.

The witch

Kaia Kater





5.

Beddu

Marco Castello





6.

Canto de Aruanda

Anna Setton feat. Zé Manuel





7.

Bonnie Michelle

The Last Hurrah!!