Musikliste:

1.

Sweet surrender

Waldeck feat. Patrizia Ferrara



2.

Abutres da premonição

Salvador Sobral



3.

Year of the spider

Shannon and the Clams



4.

Le nougat

Bonbon Vodou



5.

Olvidado (otro momento)

Father John Misty



6.

Wo sind die Jahre hin

Lina Maly



7.

Take me to the pilot

Allan Harris