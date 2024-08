Musikliste:

1.

Wishing well

Chris Cohen



2.

Die with a smile

Lady Gaga & Bruno Mars



3.

Nioloti - La nuit

Kiledjian & Cindy Pooch



4.

(I'm in love with an) Astronaut

Long Tall Jefferson



5.

A flower called Indica

Sababa 5 & Yurika Hanashima



6.

Lost in communication

Ruhmer



7.

Silent invasion

Cocotá



8.

Streymurin er farin

Teitur