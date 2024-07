Musikliste:

1.

Shinbone

Hiss Golden Messenger



2.

Orange-coloured day

Liana Flores



3.

Shadow in the water

Erlend Oye



4.

Sleeper

Badbadnotgood and Charlotte Day Wilson



5.

Rare to wake

Shannon Lay



6.

Me fui

Combo Chimbita



7.

Parallels

Batman, Chicano







Genetik

Darm-Bakterien von Mäusen genetisch verändert

Von Veronika Simon





Tierschutz

Neues Gesetz: Stierkämpfe in Kolumbien verboten

Von Oliver Neuroth