Musikliste:

1.

Slow dance

The Tallest Man on Earth



2.

Fables (The garden version)

Bulat, Basia



3.

Racines

Masaa



4.

Dr. James Barry

Wallis Bird & Spark



5.

Falling away

Les Imprims



6.

La cl

Gnahor, Dobet



7.

Mrs. Postman

Black Pumas