Musiktitel:



1.

Josephine

Lukas Meister





2.

Now or never

Wallis Bird & Spark





3.

Untitled visions

Monophonics & Kendra Morris





4.

Blues

Giovanni Costello





5.

Happy

Trio SR9 feat. Camille





6.

Cachaça

Gabriel da Rosa





7.

One scotch, one bourbon, one beer

Delbert McClinton





8.

Se Liga na Sequência

Os Barbapapas