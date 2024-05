Musikliste:



1.

Blue as your eyes

Raphael Gualazzi



2.

The line

Vera Sola



3.

Kaf do lo

Oriane Lacaille



4.

I wanna cry

Tal Arditi



5.

Wenn du magst

Fräulein Luise



6.

Tell me

Ohia Lehua & Jembaa Groove



7.

All long gone

Anna Luca