Musikliste:

1.

Upside down

La Comitiva



2.

Touche

O'O



3.

Robo Mind

Hofer Busch Held



4.

Es näscht

To Athena



5.

You & me

Jordan Rakei



6.

Entre toi pi moi pi la corde de bois

Lisa LeBlanc



7.

Tua cantiga

Chico Buarque