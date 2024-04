Musikliste:

1.

Toast Hawaii

Cäthe



2.

Sonny the Strong

Gaz Coombes



3.

Echo

Inger Nordvik



4.

Walk through fire

Yannis & The Yaw Feat. Tony Allen



5.

Telephone girl

Fieh



6.

Old friends

Simon & Garfunkel



7.

All I've ever known

Madison Cunningham