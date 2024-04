Impuls vom 19.4.2024

Wissen aktuell

Klimawandel

Neue Daten: Weltweite Korallenbleiche schlimmer als je zuvor

Jochen Steiner im Gespräch mit Prof. Claudio Richter, Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven.





Landwirtschaft

Studie: Vielfältige Landwirtschaft nutzt Mensch und Umwelt

Von Stefanie Peyk





Gesellschaft

Drogenexperiment in Oregon gescheitert

Von Katharina Wilhelm





Medien

So thematisieren Computerspiele Klimawandel und Umweltschutz

Von Tobias Nowak





Rubrik: Meldungen der Woche





Musikliste:



1.

The moon above

Soul Goodman feat. Patrizia Ferrara



2.

Down here

John Grant



3.

Amour supreme

Marion & Sobo Band



4.

Kygers hill

Viv & Riley



5.

Gurbet

Engin



6.

Esperanto

Vince Mendoza & Metropole Orkest feat. Dianne Reeves