Wie objektiv sind Wissenschaften?

Störende Verhaltensweisen durch neue ersetzen. Ihnen höchste Priorität geben. Zu festen Zeiten durchführen. Klein anfangen, langsam steigern. Willenskraft nicht überschätzen. So klappt´s! Von Marisa Gierlinger (SWR 2023) | Manuskript und mehr zur Sendung: http://swr.li/gewohnheiten-aendern | Hier findet Ihr den Link zur Studie "How are habits formed: Modelling habit formation in the real world.": https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ejsp.674 | Bei Fragen und Anregungen schreibt uns: wissen@swr2.de | Folgt uns auf Mastodon: https://ard.social/@SWR2Wissen