Wie Blei zu Gold und Pipi zu Beton wird

Diese Woche mit Aeneas Rooch und Julia Nestlen.



Ihre Themen sind:

- Sag mir, wie du heißt und ich sag dir…? Was unsere Namen so beeinflussen können (00:54)

- Erstmals winzige Bärtierchen tätowiert – wie und warum bitte schön? (09:46)

- Neues Schlangen-Gegengift entwickelt – durch Selbstversuch (17:24)

- Gibt es bald Regenkraftwerke? (24:18)



Weitere Infos und Studien gibt’s hier:

Name Letter Branding: Valence Transfers When Product Specific Needs Are Active: https://www.researchgate.net/publication/23547271_Name_Letter_Branding_Valence_Transfers_When_Product_Specific_Needs_Are_Active

Why Susie sells seashells by the seashore: Implicit egotism and major life decision: https://www.researchgate.net/publication/11370757_Why_Susie_sells_seashells_by_the_seashore_Implicit_egotism_and_major_life_decision

Can names shape facial appearance?: https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2405334121

Die Fakt ab-Folge mit den Namen in Japan: https://www.ardaudiothek.de/episode/fakt-ab-eine-woche-wissenschaft/dieser-frosch-bruellt-feinde-an/ard/13308757/

Patterning on Living Tardigrades: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.nanolett.5c00378

Snake venom protection by a cocktail of varespladib and broadly neutralizing human antibodies: https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(25)00402-7

A step toward harnessing clean energy from falling rainwater: https://www.acs.org/pressroom/presspacs/2025/april/a-step-toward-harnessing-clean-energy-from-falling-rainwater.html



Unser Podcast-Tipp der Woche: Dr. Ketamin – die Das Wissen-Story

https://www.ardaudiothek.de/episode/das-wissen/dr-ketamin-folge-1-der-arzt/swr-kultur/14524121/

https://www.ardaudiothek.de/sendung/das-wissen/8758500/



