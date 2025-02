Weg mit dem Staudamm! – Renaturierung in Kalifornien

Während in Asien am Mekong in den nächsten Jahren 100 neue Staudämme entstehen sollen, werden in den USA inzwischen ganze Flussläufe renaturiert.

Das größte Dammrückbauprojekt ist das am Klamath River, der durch Oregon und Nordkalifornien bis in den Pazifik strömt. Im Spätsommer 2024 wurde der letzte von vier Dämmen entfernt und nun befreit sich der Fluss ganz langsam aus der Domestizierung. In naher Zukunft können die Lachse rund 400 Kilometer ungehindert weit stromaufwärts schwimmen und laichen und die indigenen Stämme wieder mehr fischen.

