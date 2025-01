Was ist Zeit? – Zwischen Physik und Psychologie

Die Klage, man dürfe "nicht mehr alles sagen" hat längst die Wissenschaft erreicht. Besonders sensibel wird es bei Themen wie Israel, Klima und vor allem: Genderforschung. Ist hier die Forschungsfreiheit durch selbsternannte Moralapostel gefährdet, denen wissenschaftliche Ergebnisse nicht in den Kram passen? Was hat Moral überhaupt in der Wissenschaft zu suchen? Gábor Paál im Gespräch mit dem Philosophen Tim Henning (SWR 2024) || Faktencheck: Wie viele Geschlechter gibt es – und was folgt daraus? | https://www.swr.de/wissen/1000-antworten/wie-viele-geschlechter-gibt-es-und-was-folgt-daraus-108.html | Hörtipp: Was heißt "moralisieren"? (1/2) – Der Zeigefinger in der Sprache || Bei Fragen und Anregungen schreibt uns: daswissen@swr.de | Folgt uns auf Mastodon: https://ard.social/@DasWissen