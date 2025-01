Vulkanisch heiß: Wird es in der Eifel bald wieder gefährlich?

Diese Woche mit Julia Nestlen und Aeneas Rooch.



Ihre Themen sind:

- Der perfekte Körper für Hula Hoop (00:58)

- Warum Kacken die Performance steigert (08:18)

- Weltraumschrott als Kulturerbe (13:34)

- Verstörende Kinder-Graffiti in Pompeji (22:01)



Weitere Infos und Studien gibt’s hier:

Geometrically modulated contact forces enable hula hoop levitation: https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.241158812

How does a hula hoop master gravity? Mathematicians prove that shape matters: https://www.eurekalert.org/news-releases/1069258

Scientists identify the perfect hula hoop ‘body type’:

https://www.popsci.com/science/hula-hoop-body-type/

Defecation after magnesium supplementation enhances cognitive performance in triathletes:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666337624000404?ref=pdf_download&fr=RR-2&rr=8ffd238bec55d20e

Stroop Test:

https://www.neuronation.com/science/de/der-stroop-test/

The emerging archaeological record of Mars

https://www.nature.com/articles/s41550-024-02439-w

Anthropologists call for tracking and preservation of human artifacts on Mars:

https://phys.org/news/2024-12-anthropologists-tracking-human-artifacts-mars.html

Forscher sehen Weltraumschrott als kulturelles Erbe:

https://www.spiegel.de/wissenschaft/weltall/weltraumschrott-forscher-sehen-darin-kulturelles-erbe-a-4cf47faa-9bdf-40f5-8f12-bd9f1bddceeb

Archaeology On Mars: Preserving Artifacts of Our Expansion Into the Solar System:

https://www.universetoday.com/170171/archaeology-on-mars-preserving-artifacts-of-our-expansion-into-the-solar-system/

Die Kinder-Graffiti von Pompeji, in: Bild der Wissenschaft, Januar 2025:

https://www.wissenschaft.de/magazin/nachrichtenquellen/bild-der-wissenschaft-01-2025/



Unser Podcast-Tipp der Woche:

Iron East - Heavy Metal im Osten – 2. Staffel

https://www.ardaudiothek.de/sendung/iron-east-heavy-metal-in-der-ddr/12078127/



Heavy Metal war in der DDR eine besonders laute und pulsierende Subkultur. Mit dem Mauerfall änderte sich für diese Metal-Szene alles. Fans reisten in den Westen, um ihre Ikonen auf der Bühne zu sehen. Ost-Metal-Bands bekamen Konkurrenz. Und der DDR-Metal wurde Teil von etwas Größerem. Wie ging es in den 90er Jahren mit dem Ost-Metal weiter? Und was ist heute noch davon geblieben? Darum geht es in der zweiten Staffel Iron East – Heavy Metal im Osten. Host und Autor Jan Kubon begibt sich auf eine Zeitreise durch die 90er und Nullerjahre in Ostdeutschland. Dabei spricht er mit vielen Ost- und auch West-Metal-Größen: Mit Kerstin Radtke von Blitzz und Sabina Claaßen von Holy Moses, mit Eric und Ingo von Subway to Sally und mit Maik Weichert von Heaven Shall Burn.



Redaktion: Janine Funke und Chris Eckardt

Idee: Christoph König