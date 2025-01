Vasco da Gama – Gefeierter Entdecker und grausamer Kolonialherr

Der Begriff Quintenmacher wird in der Musik etwas abwertend und spöttisch für wenig kreative Komponisten und Musiker verwendet, die sich der Quinte bedienen. Jenem Intervall, das fünf Tonstufen einer Tonleiter umfasst. Wo sich dieser eher selten verwendete Begriff in der Literatur findet, weiß Prof. Sandra Richter vom Deutschen Literaturarchiv in Marbach.