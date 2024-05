Zum 1. August 2021 ist in Deutschland mit dem Urheberrechts-Diensteanbieter-Gesetz die Grundlage für die Einführung des umstrittenen Upload-Filters in Kraft getreten. Damit wird der Kern der EU-weiten Urheberrechtsreform umgesetzt — allerdings droht ein Flickenteppich, was die Regelungen in den einzelnen Mitgliedsstaaten angeht.

IMAGO IMAGO / Bihlmayerfotografie Memes bleiben „mutmaßlich erlaubt“ Zwar wurde in den Diskussionen um die Umsetzung von Artikel 17 der EU-Urheberrechts immer wieder betont, dass Kunstfreiheit und soziale Kommunikation vor unberechtigten Eingriffen und Blockaden geschützt werden sollten — laut Kritiker*innen des Gesetzes führe innerhalb dieser Richtlinie jedoch überhaupt kein Weg an Filtern vorbei. Was ist ein Upload-Filter? Im Rahmen der Urherrechtsreform werden die Online-Diensteanbieter*innen für die Prüfung der Urheberrechte an hochgeladenen Inhalten verantwortlich gemacht. Das heißt, die Plattformen müssten schon vor Veröffentlichung überprüfen, ob ein*e User*in die Urheberrechte an einem hochgeladenen Inhalt besitzt — das kann technisch normalerweise nur über sogenannte Upload-Filter stattfinden. Der Filter scannt den hochgeladenen Inhalt und vergleicht anhand einer enormen Datenbank, ob der*die User*in die Urheberrechte daran besitzt. Wenn nicht, wird der Upload und das Veröffentlichen verhindert. Kritisch gesehen wird vor allem der maschinelle Aspekt eines solchen automatischen Filters — Ironie, Satire und ähnliche künstlerische Bearbeitungen können Maschinen nur schwer erkennen.

Meme-Macher*innen und digitale Sample-Künstler*innen können deshalb ab dem 1. August nur bedingt aufatmen: Die Nutzung von urheberrechtlich geschützten Werken als Zitat, Karikatur, Parodie und Pastiche soll in engen Grenzen erlaubt sein. Bei Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben könnten sie sich immerhin auf „mutmaßlich erlaubte Nutzungen“ berufen. Diese können allerdings von den Rechteinhaber*innen angefochten werden — und bei Premiuminhalten auch per „Sperrknopf“ geblockt werden. Ein Beschwerdeverfahren soll betroffenen User*innen möglich sein — die Vielzahl und Komplexität dieser Verfahren droht. aber, die Gerichte für die nächsten Jahre zu beschäftigen. Upload-Filter & Sperrknopf: Was ist erlaubt? Laut der Bagatellklausel können Schnipsel aus Audio-, Video- und Textmaterial unter bestimmten Umständen ausnahmsweise für nicht-kommerzielle Zwecke verwendet werden: nicht mehr als 15 Sekunden eines Filmwerks, eines Laufbilds und einer Tonspur,

bis zu 160 Zeichen eines Textes,

125 KB eines Fotos oder einer Grafik. Dabei darf es sich jedoch ausschließlich um nutzergenerierte Inhalte handeln, die weniger als die Hälfte eines Werkes von Dritten enthalten und grundsätzlich zulässige Auszüge zu den genannten Zwecken mit anderen Inhalten verbinden. Ausgenommen sind außerdem noch unveröffentlichte Filmwerke und Live-Streams von Sportveranstaltungen. Polen klagt vor dem EuGH gegen Urheberrechtsrichtlinie Diensteanbieter*innen müssen in Zukunft außerdem Forschenden Zugang zu Daten über den Einsatz von Upload-Filtern zur Verfügung stellen — solange diesem nicht überwiegende schutzwürdige Interessen der Betreiber gegenüberstehen. Davont verspricht sich der Gesetzgeber mehr Erkenntnisse über dieses Instrument. EU-weit ist derzeit noch eine Klage Polens vor dem EuGH anhängig, die die Vereinbarkeit der EU-Urheberrechtsrichtlinie mit der Grundrechtecharta überprüfen soll. Demgegenüber hat die EU-Kommission wiederum am Montag, 2. August, ein Vertragsverletzungsverfahren gegen 23 Mitgliedsstaaten eingeleitet — darunter Frankreich, Italien, Österreich und Polen. Die Länder sollen die Richtlinie noch nicht oder nur unzureichend in nationales Recht überführt haben.