Stunde der Gartenvögel: Zahl der Vögel rückläufig

In den vergangenen 20 Jahren hat die Zahl der Vögel in den Gärten stetig abgenommen. Das ist das zentrale Ergebnis der Zählaktion „Stunde der Gartenvögel“ des Naturschutzbundes (NABU). Am häufigsten tauchte im Südwesten der Haussperling auf.

Stefan Troendle im Gespräch mit Dr. Stefan Bosch, Fachbeauftragter für Vogelschutz des Naturschutzbundes (NABU) Baden-Württemberg.

