SPECIAL: Me-Time im autonomen Fahrzeug | Fakt ab! meets Science Slam

Mit Aeneas Rooch und Molekularbiologe Felix Richter

Ihre Themen sind:

- Hallo Felix, und was ist eigentlich ein Science Slam? (00:15)

- Der Slam: Felix lässt Hefe altern, damit wir es nicht mehr müssen (04:45)

- Was man mit leuchtender Hefe sonst noch so anfangen könnte (14:44)

Hier gehts zur Abstimmung:

http://swr.li/science-slam-abstimmung

Weitere Infos und Studien gibt’s hier:

Ein Science Slam live in deiner Nähe: https://www.scienceslam.de/termine-tickets/

Felix bei LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/felix-richter-40033a86/

Unser Podcast-Tipp: Ready for Liftoff! Der Raumfahrtpodcast der ARD

https://www.ardaudiothek.de/sendung/ready-for-liftoff-der-raumfahrt-podcast/14518597/

Habt ihr auch Nerd-Facts und schlechte Witze für uns?

Schreibt uns bei WhatsApp oder Signal oder schickt eine Sprachnachricht: 0174/4321508

Oder per E-Mail: faktab@swr2.de

Oder direkt auf http://swr.li/faktab

Instagram:

@charlotte.grieser

@julianistin

@sinologin

@aeneasrooch

@scienceslam.de

Redaktion: Charlotte Grieser und Chris Eckardt

Idee: Christoph König

Danke an Julia Offe vom Science Slam!