Sofie Czilwik lebt als freischaffende Journalistin in Berlin. Sie produziert Podcasts, arbeitet für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, schreibt für Magazine und Zeitungen - am liebsten Stücke, die in die Tiefe gehen. Ihre Themen: Armut, Bildung, Arbeit und Zwischenmenschliches.

Sofie Czilwik, Foto von Birte Mensing Birte Mensing

Für Das Wissen beobachtet sie Trends auf Social Media und berichtet über Ängste bei jungen Erwachsenen.

Angefangen hat sie vor vielen Jahren bei Radio Bremen, später arbeitete sie für den WDR und das Hochschulradio Kölncampus. Ihr Volontariat absolvierte sie an der Evangelischen Journalistenschule in Berlin mit Stationen u.a. beim Spiegel, der Süddeutschen Zeitung und dem rbb.