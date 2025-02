So kocht ihr das perfekte Ei in 32 Minuten

Diese Woche mit Sina Kürtz und Julia Nestlen.



Ihre Themen sind:

- Krebs heilen mit Gänsekacke (01:08)

- Halluzinogene auf Maya-Sportplätzen (07:26)

- Diamantenstaub als Klimaretter (17:02)



Korrektur: Diamantenstaub als Klimaretter

Wir hatten einen kleinen Fehler in der Folge und haben ihn korrigiert. Mehr über den Vulkan Pinatubo erfahrt ihr hier:

https://www.ardalpha.de/wissen/natur/naturgewalten/vulkan-ausbruch-geschichte-groesste-magma-100~_image-10_-952dc85ae5959077f284d3194802116b86d68f28.html



Weitere Infos und Studien gibt’s hier:

Middle school student makes important biometrical discovery in goose poop:

https://www.iflscience.com/middle-school-student-makes-important-biomedical-discovery-in-goose-poop-77219

https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acsomega.4c07459

Ritual Offerings halliciongenics maya ball court:

https://gizmodo.com/ritual-offerings-hallucinogenics-maya-ball-court-1851438446

Sprinkling Diamond Dust into the Sky

https://www.livescience.com/planet-earth/climate-change/scientists-say-sprinkling-diamond-dust-into-the-sky-could-offset-almost-all-of-climate-change-so-far-but-itll-cost-usd175-trillion

Reassessing the cooling that followed the 1991 volcanic eruption of Mt. Pinatubo - ScienceDirect



Unser Podcast-Tipp der Woche:

Das Wissen: Das letzte Wissen der Maya

https://www.swr.de/swrkultur/wissen/die-letzten-raetsel-der-maya-das-wissen-2024-11-10-102.html

Die Hochkultur der Maya existierte schon nicht mehr, als die Spanier Mexiko eroberten. Umso rätselhafter war sie lange Zeit für die Forschung.

Die Maya hatten ein eigenes Schriftsystem, dessen Entzifferung Jahrhunderte dauerte. Sie betrieben Astronomie, bauten fantastische Pyramiden und waren eine komplexe Gesellschaft. Ihr Untergang wirft immer noch Fragen auf.



