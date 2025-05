New Space – wie sich die Raumfahrt gerade verändert

Zitat eines Zuschauers der ersten Landung des Starship-Super-Heavy-Boosters: „WOOOOOOOOOOH!!!“ Private Raumfahrtunternehmen wie SpaceX lösen gerade eine Begeisterung für die Raumfahrt aus, wie es sie gefühlt seit der ersten Mondlandung nicht mehr gab. Aber privat war die Raumfahrt zum Teil immer schon. Was ist also der Unterschied zwischen Old und New Space?

Fritz Espenlaub ist freier Journalist beim BR und 1E9. Sein Fokus liegt auf Technologie und Wirtschaft. Mit dem KI-Podcast war er 2024 für einen Grimme Online Award nominiert.

David Beck ist Wissenschaftsjournalist beim SWR und deckt dort everything science ab: Von aktuellen Beiträgen bis zum Hintergrund-Feature, von Mathematik bis Biochemie – am liebsten aber Raumfahrt.

0:00 Intro

2:31 Nächster Starship-Test steht kurz bevor

13:13 Was ist eigentlich New Space?

20:32 Wie privat war Raumfahrt schon immer?

Starship-Testflug #4 https://www.youtube.com/watch?v=j2BdNDTlWbo

Starship-Testflug #5 https://www.youtube.com/watch?v=hI9HQfCAw64

Dokumentation „Fly Rocket Fly” über die OTRAG https://www.youtube.com/watch?v=DXDdKuRANbc

Die abgefahrene Rotary Rocket: https://www.youtube.com/watch?v=DBL_UJyN88Y

Philip Artelt, David Beck, Fritz Espenlaub, Kristina Koch, Nina Kunze, Ute Spangenberger, Gábor Paál, Anne-Dorette Ziems

liftoff@ard.de

