Nahrungsergänzungsmittel für Kinder – Sinnvoll oder schädlich?

Diese Woche mit Aeneas Rooch und Julia Nestlen.



Ihre Themen sind:

- Menschen werden immer größer – aber Männer noch schneller als Frauen. Warum? (00:29)

- Römischer Goldschatz entdeckt – Aeneas‘ Deep Dive in die Münzprägung (10:23)

- Schiffswrack auf Sylt entdeckt – und leider wieder verloren (23:15)



Weitere Infos und Studien gibt’s hier:

The sexy and formidable male body: men’s height and weight are condition-dependent, sexually selected traits: https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsbl.2024.0565

Découverte d'un dépôt monétaire à Parc Hosingen: https://inra.public.lu/fr/actualites/decouverte-depot-monetaire-parc-hosingen.html

Wie kommt mein Themenvorschlag auf eine Münze?: https://www.bva.bund.de/SharedDocs/FAQs/DE/Buerger/Hobby/Muenze/Themenvorschlag_Service_Muenze.html#doc554878bodyText4



Redaktion: Charlotte Grieser, Chris Eckardt und Christina Denk

Idee: Christoph König