May the 4th be with you! Zum Star Wars-Tag: Gedankenkontrolle funktioniert (zumindest im Prinzip)

Diese Woche mit Charlotte Grieser und Julia Nestlen

Ihre Themen sind:

- Dieser Ton hilft gegen Übelkeit auf Reisen (00:27)

- Lachse auf Benzos sind mutiger (08:14)

- Gen-Firma will einen Schattenwolf geklont haben (13:09)

- Gib mir Tiernamen und ich sag dir wie alt du wirst! (21:01)

Weitere Infos und Studien gibt’s hier:

Ton soll gegen Reiseübelkeit helfen

https://www.swr.de/wissen/ton-soll-gegen-reiseuebelkeit-helfen-100.html

Just 1-min exposure to a pure tone at 100 Hz with daily exposable sound pressure levels may improve motion sickness

https://www.jstage.jst.go.jp/article/ehpm/30/0/30_24-00247/_article

Pharmaceutical pollution influences river-to-sea migration in Atlantic salmon (Salmo salar)

https://www.science.org/doi/10.1126/science.adp7174

Eintrag, Vorkommen, Wirkungen von Arzneistoffen in der Umwelt

https://www.umweltbundesamt.de/eintrag-vorkommen-wirkungen-von-arzneistoffen-in#arzneistoffe-haben-in-der-umwelt-schadliche-wirkungen-auf-lebewesen

Die Cannabis-Bilanz – Wie viel kiffst du, Deutschland?

https://1.ard.de/cannabis-bilanz?pod=faktab

Das Heulen der Schattenwölfe

https://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/schattenwolf-haben-forschende-wirklich-den-dire-wolf-wiederbelebt-a-f2ec89b9-9042-4dcd-ae1e-15c21aea88d2#ref=rss

Der Flamingo-Test in der Fakt-ab-Folge: „Für euch getestet: Daten sammeln mit der Furz-App“

https://www.ardaudiothek.de/episode/fakt-ab-eine-woche-wissenschaft/fuer-euch-getestet-daten-sammeln-mit-der-furz-app/ard/13940005/

Verbal Fluency Selectively Predicts Survival in Old and Very Old Age

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/09567976241311923

