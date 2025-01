Kacken steigert die Performance

Diese Woche mit Sina Kürtz und Julia Nestlen.



Ihre Themen sind:

- Narzissten schenken anders (01:41)

- Weiße Weihnacht dank Industrieabgasen (09:31)

- Kann Käse den Kater verhindern? (13:34)

- Wie viele Ecken hat ein Stoppschild und weitere wirre Fragen an die Suchmaschine (18:38)



Weitere Infos und Studien gibt’s hier:

Just Because I'm Great (and You're Not): When, Why, and How Narcissistic Individuals Give Gifts to Others: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jopy.12983

Schneefall durch Industrieabgase: https://www.weltderphysik.de/gebiet/erde/nachrichten/2024/wetter-schneefall-durch-industrieabgase/

Probiotic cheese improves alcohol metabolism and alleviates alcohol-induced liver injury via the SIRT1/AMPK signaling pathway: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1756464623003365



