Nach Rhein, Donau und Tennessee River – Andreas Fath, bekannt als der „schwimmende Professor“, will in 25 Tagen die Elbe durchschwimmen. Mit dem Projekt will er auf die Belastung des Flusses zum Beispiel durch Mikroplastik aufmerksam machen.

Christine Langer im Gespräch mit Andreas Fath, Professor für Chemie an der Hochschule Furtwangen