Aerosole sind kleinste Partikel in der Luft, zum Beispiel durch Luftverschmutzung, welche die Atmosphäre kühlen können. Der Effekt ist aber noch nicht genügend verstanden, um ihn in Klimamodelle einzubauen. Daran wird auf dem Jungfraujoch in der Schweiz gearbeitet.

Christine Langer im Gespräch mit Dr. Benjamin Brem, Umweltingenieur am Zentrum für Energie- und Umweltwissenschaften des Paul-Scherrer-Instituts