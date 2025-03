Im Wal-Kostüm Bären verjagen

Diese Woche mit Charlotte Gieser und Aeneas Rooch.

Ihre Themen sind:



Warum Wale explodieren können (00:45)

Verschiedene Verkleidungen für die Forschung (12:24)

Die besten Methoden, um Bären zu verjagen (18:35)

