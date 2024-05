Hilft Musik beim Lernen? | mit der Ärztin Dr. Flojo

Dieses Mal sind Julia Nestlen und Aeneas Rooch für euch am Start.



Ihre Themen sind:

- Wenn Mathematik-Nerds eine Zahl abkulten: Am 14.03. war der Pi-Day! Aeneas präsentiert erstaunliche Fakten zur Kreiszahl (00:10)

- Die Wissenschaft hat endlich die Antwort auf eine der großen Fragen: Schlafen besser im ganz oder im halb Dunkeln? Erst mal nur so viel: Eine Option ist besser für den Blutzucker! (07:55)

- ForscherInnen haben nach Jahren der Suche endlich das Wrack der Endurance gefunden, das 1915 gesunkene Schiff des Polarforschers Ernest Shackleton. Das Netz feiert die Meerestiere, die es jetzt bewohnen. (13:40)

- Wieso hat ein ForscherInnenteam in Zürich das Labor voller alter Unterhosen? Tipp: Es hat was mit Bodenqualität zu tun. (19:13)



Weitere Infos und Studien gibt’s hier:

http://www.subidiom.com/pi/pi.asp

http://pi314.at/Aufnahmepruefung.html

https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.2113290119

https://www.bba-online.de/news/modernes-lichtdesign-u-bahn-schlaf-wach-rhythmus/

https://www.tagesschau.de/ausland/europa/schweiz-boden-101.html

https://www.iflscience.com/plants-and-animals/meet-the-antarctic-sea-creatures-that-have-made-shackletons-endurance-their-home/

https://www.beweisstueck-unterhose.ch/

http://www.teatime4science.org/



Redaktion: Sophie König und Chris Eckardt

Idee: Christoph König