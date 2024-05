Dieses Mal mit Julia Nestlen und Aeneas Rooch.



Ihre Themen sind:

- Sprachnachrichten, Nerd-Witze und Hörerfragen aus der Fakt ab!-Community (00:10): Marian wollte von uns wissen, wie stark und wie lange man eine Flasche Wasser schütteln müsste, um sie zu erhitzen (03:00)

- Beyond Beyond Meat – Ein neuer veganer Burger soll nach Menschenfleisch schmecken. Und er hat sogar einen Preis gewonnen … (06:05)

Um eine Salami, die wie Jennifer Lawrence schmecken soll ging es übrigens in dieser Folge: https://www.ardaudiothek.de/episode/fakt-ab-eine-woche-wissenschaft/gibt-s-jennifer-lawrence-bald-als-salami/swr2/96527922/

- Vergesst Alexa und Co! Stimmerkennung funktioniert jetzt auch mit eurer Haut (12:07)

- Haben Pandas Daumen? Neues zu einer der ganz heißen Fragen der Wissenschaft (18:10)



Weitere Infos und Studien gibts hier:

https://vegconomist.de/food-and-beverage/fleisch-und-fischalternativen/oumph-human-meat-burger

https://www.sciencedaily.com/releases/2022/07/220701102740.htm

https://www.sciencedaily.com/releases/2022/06/220630114456.htm

https://www.reddit.com/r/IAmA/comments/8p5xlj/hi_all_i_am_a_man_who_ate_a_portion_of_his_own/



Habt ihr auch Nerd-Facts und schlechte Witze für uns?

Schreibt uns bei WhatsApp oder schickt eine Sprachnachricht: 0174/4321508

Oder per E-Mail: faktab@swr2.de

Oder direkt auf http://swr.li/faktab



Redaktion: Sophie König und Chris Eckardt

Idee: Christoph König