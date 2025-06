Für den ganz besonderen Anlass: Schmuck aus Dinokacke

Dieses Mal mit Julia Nestlen und Aeneas Roch.



Ihre Themen sind:

- Social Media Trends, die dich umbringen (01:00)

- Drachen als Alternative für Spielwürfel (06:20)

- Was war zuerst da - Blume oder Schmetterling? (18:00)

- Beton, der sich selbst repariert (23:08)



Weitere Infos und Studien gibt’s hier:

Breaking social media fads and uncovering the safety and efficacy of mouth taping in patients with mouth breathing, sleep disordered breathing, or obstructive sleep apnea: A systematic review:

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0323643

Putting Rigid Bodies to Rest:

https://www.cs.cmu.edu/~kmcrane/Projects/RestingBodies/PuttingRigidBodiesToRest.pdf

Back to the poop: the oldest hexapod scales discovered within a Triassic coprolite from Argentina:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0895981125002469

Design of Co-culturing system of diazotrophic cyanobacteria and filamentous fungi for potential application in self-healing concrete:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2352492825006051?via%3Dihub



Unser Podcast-Tipp der Woche: Based on a true Story – Die Könige von Malle

https://1.ard.de/based-on-a-true-story-audiothek



Redaktion: Janine Funke und Chris Eckardt

Idee: Christoph König