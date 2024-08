Um den Waldrapp zu erhalten, müssen die Jung-Vögel von Deutschland aus in wärmere Gebiete fliegen, zum Überwintern. Den Flug in den Süden erlernen die Tiere mit menschlicher Hilfe im Rahmen des LIFE-Projekts. Doch wie läuft die Waldrapp-Migration genau ab und was macht die Forschungsreise so besonders?

Martin Gramlich im Gespräch mit Anna-Gabriela Schmalstieg, Managerin des Waldrapp-Brutgebietes in Überlingen