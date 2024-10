Geglückte Flucht aus der DDR

In manchen Fällen gelang die Flucht: Eine Familie sitzt in ihrem derzeitigen Domizil in Hamburg in ihrem Fluchtboot, aufgenommen am 9. Januar 1977. Mit diesem Schlauchboot gelang einem Kraftfahrer aus Dresden zusammen mit seiner Ehefrau und seiner 5-jährigen Tochter die Flucht aus der DDR über die Ostsee.