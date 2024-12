Droht nach den Feiertagen der Sanitär Alarm?

Diese Woche mit Sina Kürtz und Aeneas Rooch



Ihre Themen sind:

- Erste Hilfe von den Fauch-Schaben-Cyborgs – Forschungsteam steuert Insektenschwarm mit KI (01:24)

- Von wegen hohe Lebenserwartung – In Japan sind 230.000 Hundertjährige eigentlich tot (10:50)

- Schlimmer Finger und Tunichtgut – Eine Studie sagt dir wie du ein echter Badass wirst (16:57)



Weitere Infos und Studien gibt’s hier:

Unser Podcast-Tipp der Woche:

„Score Snacks – Die Musik deiner Lieblingsfilme“

Im Podcast „Score Snacks – Die Musik deiner Lieblingsfilme“ nimmt Malte Hemmerich die Musik von großen Kinofilmen und auch mal aktuellen Serien auseinander und spürt dem nach, was die Komponisten sich dabei wohl gedacht haben. Wusstet ihr, dass die bekannte James-Bond-Melodie ihr Vorbild in einem indischen Lied hat? Und wie die Oscarpreisträger von „Im Westen nichts Neues“ nach einem möglichst brachialen Sound gesucht haben, damit der sich gegen Kriegsgeräusche durchsetzen kann? Oder dass den Soundtrack zu Fluch der Karibik Hans Zimmers Praktikant geschrieben hat? Jede Folge nimmt euch direkt mit in die Szenen, ihr habt danach garantiert Lust auf einen Filmabend. Und die Folgen sind alle kurz, als Kinosnack für zwischendurch. Score Snacks Eben.

Jeden Freitag gibt’s eine neue Folge in der ARD Audiothek und

überall, wo es Podcasts gibt.



https://1.ard.de/score_snacks_cp



Redaktion: Christoph König und Chris Eckardt

Idee: Christoph König