Diese Regeln will die EU für KI einführen

Dass ausgerechnet die intellektuelle Tätigkeiten automatisiert werden, das habe vor ein paar Jahren noch niemand gedacht, so Stefan Kramer vom Institut für Informatik an der Uni Mainz. Die schreibende Zunft wird umdenken müssen: Routinetexte können von künstlicher Intelligenz erstellt werden, dadurch fielen Arbeitspätze weg, das sei bei allen technischen Entwicklungen so gewesen. Die Arbeit neu zu verteilen, sei eine gesellschaftliche Aufgabe.