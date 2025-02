"Die Schule brennt" bei "Das Wissen"

In selbstgefertigter Kleidung aus Leder und Fellen wandert Markus Klek durch die raue Wildnis Nordschwedens. In Felle gehüllt lagert er unter freiem Sternenhimmel und ernährt sich vor allem von dem, was es in der Steinzeit auch gab.

Jochen Steiner im Gespräch mit dem Paläotechniker Markus Klek